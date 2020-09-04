Курс валют в Украине 4 сентября удивит украинцев разным поведением доллара и евро

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из свежего прогноза Нацбанка Украины.

Согласно данным, в пятницу, 4 сентября, 1 доллар можно будет купить за 27,69 гривен, в то время, как днем раньше его продавали за 27,64 гривны. Таким образом, доллар усилил позиции, хоть и незначительно.

Евро, наоборот, сдаст позиции. Если 3 сентября 1 евро можно было купить за 32,799 гривен, то 4 сентября евро сдал позиции до 32,73 гривны.

Добавим, что 3 сентября в НБУ дали брифинг, на котором замглавы финрегулятора Юрий Гелетий заявил, что до конца 2020 года серьезных колебаний с курсом не будет. Если же будут проблемы с курсом, Нацбанк вмешается и будет принимать меры, чтобы наладить ситуацию.

На данный момент, как известно, в Украине действует гибкий валютный курс. Это значит, что НБУ не вмешивается в вопросы формирования курса, а также не устанавливает фиксированный курс. Это, по мнению аналитиков НБУ, помогает избежать накопления дисбалансов в экономике.

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