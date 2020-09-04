Курс валют в Украине 4 сентября удивит украинцев разным поведением доллара и евро
Как передает Politeka.net, об этом стало известно из свежего прогноза Нацбанка Украины.
Согласно данным, в пятницу, 4 сентября, 1 доллар можно будет купить за 27,69 гривен, в то время, как днем раньше его продавали за 27,64 гривны. Таким образом, доллар усилил позиции, хоть и незначительно.
Евро, наоборот, сдаст позиции. Если 3 сентября 1 евро можно было купить за 32,799 гривен, то 4 сентября евро сдал позиции до 32,73 гривны.
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Добавим, что 3 сентября в НБУ дали брифинг, на котором замглавы финрегулятора Юрий Гелетий заявил, что до конца 2020 года серьезных колебаний с курсом не будет. Если же будут проблемы с курсом, Нацбанк вмешается и будет принимать меры, чтобы наладить ситуацию.
На данный момент, как известно, в Украине действует гибкий валютный курс. Это значит, что НБУ не вмешивается в вопросы формирования курса, а также не устанавливает фиксированный курс. Это, по мнению аналитиков НБУ, помогает избежать накопления дисбалансов в экономике.
Ранее мы писали, что украинские экономисты также не ожидают серьезных курсовых колебаний на валютном рынке до конца года.
Напомним, что выплата по долгу МВФ больно ударит по доллару: выяснилось, каким будет курс гривны в сентябре.
Как сообщала Politeka, каким будет курс валют до конца года, в НБУ озвучили прогноз: к чему готовиться украинцам.
Также Politeka писала, что доллар снова давит гривну, Нацбанк обновил курс валют в Украине: к чему готовиться.