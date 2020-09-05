Курс валют в Украине 5 сентября застынет перед грандиозным падением, доллар и евро разорвут гривну «в клочья»
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Национального банка.
Так, доллар с понедельника неожиданно наберет. Торги начнутся с +4,09 гривны. Ожидается, что гривне удастся сдерживать «натиск» валюты.
Евро также подорожает. С понедельника за банкноту номиналом в сто евро придется отдать больше на 12,7 гривны.
Повышение пенсий с 1 сентября, в ПФУ срочно обратились к работающим пенсионерам: "После увольнения..."
Звезда "Евровидения" Кончита Вурст дерзко расставила ноги в высоких сапогах на шпильке: "настоящая дива"
Печальная дочь Заворотнюк облачилась во все черное и потрясла признанием: "Время подводить итоги"
Тарифы неожиданно снизили, но не для всех: кому и за что разрешили платить меньше
Курс валют в Украине 5 сентября будет выглядеть следующим образом:
100 долларов – 2769,08 гривны;
100 евро – 3273,19 гривны.
При этом российский рубль будет по-настоящему «отгребать» от гривны: за одну банкноту нужно будет отдать лишь 3,683 грн.
До этого мы приводили слова экономиста, который сделал важное предостережение относительно курса доллара.
Так, по словам экономиста Евгения Невмержицкого, курс 29 грн/доллар, предусмотренный в государственном бюджете на 2021 год, экономически не обоснован.
"По поводу курса, который планируется установить на уровне 29 грн. Нет никаких экономических оснований для такого курса, курс в Украине должен быть стабильным. Держать стабильный курс гривны - это стратегически важная задача, это конституционная обязанность Национального банка", - сказал экономист.
Напомним, что выплата по долгу МВФ больно ударит по доллару: выяснилось, каким будет курс гривны в сентябре.
Как сообщала Politeka, каким будет курс валют до конца года, в НБУ озвучили прогноз: к чему готовиться украинцам.
Также Politeka писала, что доллар снова давит гривну, Нацбанк обновил курс валют в Украине: к чему готовиться.