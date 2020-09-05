Курс валют в Украине 5 сентября застынет перед грандиозным падением, доллар и евро разорвут гривну «в клочья»

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Национального банка.

Так, доллар с понедельника неожиданно наберет. Торги начнутся с +4,09 гривны. Ожидается, что гривне удастся сдерживать «натиск» валюты.

Евро также подорожает. С понедельника за банкноту номиналом в сто евро придется отдать больше на 12,7 гривны.

Курс валют в Украине 5 сентября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2769,08 гривны;

100 евро – 3273,19 гривны.

При этом российский рубль будет по-настоящему «отгребать» от гривны: за одну банкноту нужно будет отдать лишь 3,683 грн.

До этого мы приводили слова экономиста, который сделал важное предостережение относительно курса доллара.

Так, по словам экономиста Евгения Невмержицкого, курс 29 грн/доллар, предусмотренный в государственном бюджете на 2021 год, экономически не обоснован.

"По поводу курса, который планируется установить на уровне 29 грн. Нет никаких экономических оснований для такого курса, курс в Украине должен быть стабильным. Держать стабильный курс гривны - это стратегически важная задача, это конституционная обязанность Национального банка", - сказал экономист.

Напомним, что выплата по долгу МВФ больно ударит по доллару: выяснилось, каким будет курс гривны в сентябре.

Как сообщала Politeka, каким будет курс валют до конца года, в НБУ озвучили прогноз: к чему готовиться украинцам.

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