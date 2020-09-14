Гривна продолжает обесцениваться по отношению к курсу доллара

Об этом пишет Finance.ua.

На минувшей неделе курс доллара продолжил рост и остановился на отметке в 28 грн/$. Таким образом, недельный прирост составил 20 копеек.

По словам финансового аналитика Максима Пархоменко, национальная валюта снижалась по всему спектру рынка. Что касается наличной гривны, то она просела в цене на 25 копеек, добравшись до отметки в 28,05 грн/$.

На сегодняшних торгах гривна удерживает свои позиции и торгуется нейтрально. Несмотря на то, что нацвалюта начала торги со своего минимума, ажиотажа на рынке нет.

Но эксперт предупреждает украинцев, что это еще не предел и на текущей неделе курсы доллара и евро будут расти в цене.

“Если доллар сможет пройти этот уровень и вырасти выше 28,15 на рынке, начнут расти девальвационные ожидания, что будет заставлять многих придерживать свои доллары, а это будет толкать курс дальше вверх. В паре с евро у гривны аналогичные позиции. На прошлой неделе мы перешагнули отметку в 33,00 евро за доллар. На данный момент национальная валюта сохраняет потенциал снижения до 33,50 гривен за евро”, – подчеркнул Пархоменко в комментарии журналистам.

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По словам аналитика Андрея Шевчишина, этот процесс заметно сказался на курсе украинской валюты. Кроме того, участники межбанковского рынка ориентируются на прошедшее во вторник размещение ОВГЗ, которое подтвердило низкий спрос на гособлигации по предлагаемым ставкам.

Шевчишин также отметил, что еще одни позитивным фактором для курса гривны станет обвал цен на нефть на мировых рынках. Это сделает ее более дешевой для Украины.

Аналитик также рассказал, какого курса стоит ждать украинцам в ближайшее время.

«Вероятно, в ближайшей перспективе гривня будет колебаться на отметках 27,7-27,9 гривны за доллар», - заявил он.

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