Турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу, колишній чоловік співачки Ані Лорак, потрапив в центр обговорень після початку нових відносин

Як відомо, Ані Лорак і Мурат одружилися в далекому 2009 році в серпні. У шлюбі у них народилася дочка Софія, яка святкувала свій день народження 10 червня. Скандальна пара розлучилася в минулому році, після того як в мережі з'явилися докази розгульного життя чоловіка.

Мурат був помічений у своєму нічному клубі за втіхами з різними молодими дівчатами, після чого ряд ЗМІ обпублікувало цілі серії відео розваг обранця Лорак. Після того, як пара розлучилася, кожен з них обзавівся новою парою. Кароліна почала стосунки з молодим продюсером Єгором Глкбом, хоча вже кілька місяців не публікує спільні фото.

А ось сам Мурат лише недавно засвітився з молодою обраницею Лілією. Вона працює візажистом, мало говорить про особисте життя і, як у вірують фанати, є копією молодої Кароліни.

На нових фото струнка дівчина блиснула фігурою в темно-синіх джинсах в обтяжку і позувала в чорній сорочці, яку зав'язала під грудьми на плоскому животі. Нове фото тут же розлетілися по мережі-шанувальники співачки досить часто обговорюють особисте життя екс-коханих і їх нових обранців і обраниць.

Також раніше новому фото молода жінка позувала в тонкому, майже повітряному чорному платті, злегка підносячи один край і як би демонструючи новий наряд. Витончене плаття на тонких бретельках вигідно підкреслило образ Лілії. Вона зав'язала темні локони в низький пучок і похвалилася образом перед дзеркалом, відзначаючи, що їй подобається те, як вона виглядає сьогодні.

"Моя любов до чорних суконь не зникне ніколи", - пише Лілія.

Примітно, що сама Ані Лорак є любителькою таких же акуратних чорних суконь з мінімалістичним кроєм. Саме тому нову кохану Мурата часто порівнюють з Кароліною, а самому чоловікові пишуть, що йому пощастило з новою обраницею.

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