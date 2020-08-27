Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу нашел себе копию певицы
Новая пассия Мурата поражает сходством с певицей.
На странице экс-супруга Лорак все чаще начала появляться девушка по имени Лилия, она визажист. Их роман начался в июне, и пара уже не скрывает свои отношения.
Недавно бизнесмен и его возлюбленная посетили мероприятие в Киеве. На фотографии, которая попала в сеть, многие заметили внешнее сходство девушки с бывшей женой Мурата — Ани Лорак.
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Типаж действительно один: брюнетка с идеальными чертами лица, стройная и красивая.
Ранее на день рождения Мурата Лилия преподнесла ему торт с надписью «С днем рождения, любимый» и фотохолст с их совместным снимком.
Стоит отметить, что предыдущая пассия Мурата - Самия Ахметова была такого же типажа.
Их отношения продлились недолго. Теперь экс-любовники даже отписались друг от друга в соцсетях. Более того Ахметова после расставания на своей странице оставляла неоднозначные публикации о разочаровании в любви.
Напомним, Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак прожили вместе 14 лет.
Официально развод пары был оформлен 31 января 2019 года.
В браке у них родилась дочь София, которая праздновала свой день рождения 10 июня. В 2020 году ей исполнилось 9 лет.
Напомним, что счастливая Ани Лорак ошеломила видом рядом с дочкой в новом имидже: "Соню просто не узнать".
Также Politeka писала, что Ани Лорак с подросшей дочерью довела всех до слез, трогательные кадры: "Какая София...".