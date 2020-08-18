41-летняя певица Ани Лорак устроила в сети переполох своим эмоциональным видео

Как передает Politeka.net, артистка презентовала в своем микроблоге в Инстаграм клип на песню "Твоей любимой", в котором снялась ее 9-летняя дочь София (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Премьера клипа «Твоей любимой» ❤️. Сегодня! Время любить и время жить! Сегодня всё изменится к лучшему! Я хочу порадовать вас ещё больше, поэтому объявляю 3 стопа под этим постом. Ставь лайк, пиши комментарий, делись впечатлениями после просмотра клипа. В любой момент я напишу стоп и отправлю 💸 5000 руб на карту автору 5-го комментария до моего стоп!", - подписала кадры звезда.

Пользователи расхвалили новую работу Лорак, а также актерский талант ее дочки. По сюжету она играла влюбленную девочку.

"Клип очень чувственный. Какая София красивая, слов нет!!!!!❤️"

"Клип невероятный😍я влюбилась, оооочень красиво, душевно и романтично. Вы необыкновенно красивая в этом клипе, а Сонечка покорила 😍 какие вы молодцы, поздравляю с премьерой"

"в конце заплакала, слишком мило 🥰🥺"

"Клип шикарный😻😻 А Сонечка принцесса😻 Такая красивая😻 как и вы❤"

"Я плачу, какой красивый клип"

Ранее мы сообщали, Лорак в Инстаграм показала, как отдыхает с Софией. Певица с дочкой находились на яхте. Пользователи заметили, как сильно повзрослела наследница Каролины.

"🙌🏻 Познаём новое! Побеждаем себя! И ждём премьеру клипа «Твоей любимой»! 😁", - подписала фото Лорак.

«Какие вы с Соней красавицы❣️❣️❣️ Любуюсь вами❣️», «Больше не копия отца», «Красавицы😍 по заднему фону сразу можно узнать Средиземное море❤️», «Такая взрослая София😍», «Невероятны❤ вы невероятно похожи!!!! 😍😍😍😍 лучшие девочки ❤», «Как Сонечка повзрослела уже😍😍😍 такая же красавица как мамочка❤️😘 люблю Вас очень❤️», - отреагировали фанаты звезды.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

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