Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, бывший супруг певицы Ани Лорак, попал в центр обсуждений после начала новых отношений

Как известно, Ани Лорак и Мура поженились в далеком 2009 году в августе. В браке у них родилась дочь София, которая праздновала свой день рождения 10 июня. Скандальая пара развелась в прошлом году, после того как в сети появились доказательства разгульной жизни мужчины.

Мурат был замечен в своем ночном клубе за утехами с разными молодыми девушками, после чего ряд СМИ обпубликовало целые серии видео развлечений избранника Лорак. После того, как пара развелась, каждый из них обзавелся новой парой. Каролина начала отношения с молодым продюсером Егором Глкбом, хотя уже несколкьо месяцев не публикует совместные фото.

А вот сам Мурат лишь недавно засветился с молодой избранницей Лилией. Она работает визажистом, мало говорит о личной жизни и, как у веряют фанаты, являются копией молодой Каролины.

На новых фото стройная девушка блеснула фигурой в темно-синих джинсах в обтяжку и черной рубашке, которую завязала на плоском животе. Новве фото тут же разлетелись по сети.

Также ранее новом фото молодая женщина позировала в тонком, потчи воздушном черном платье, слегка преподнимая один край и как бы демонстрируя новый наряд. Изящное платье на тонких бретельках выгодно подчеркнуло образ Лилии. Она завязала темные локоны в низкий пучок и похвасталась образом перед зеркалом, отмечая, что ей нравится то, как она выглядит сегодня.

«Моя любовь к чёрным платьям не исчезнет никогда 🔝🤩», - пишет Лилия.

Примечательно, что сама Ани Лорак является любительницей таких же аккуратных черных платьев с минималистичным кроем. Именно поэтому новую возлюбленную Мурата часто сравнивают с Каролиной, а самому мужчине пишут, что ему повезло с новой избранницей.

Напомним, что довольный Мурат показал семью без Лорак, уникальное фото: "В окружении четырех женщин и..."

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