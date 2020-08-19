Украинская певица Ани Лорак честно рассказала о материнстве и воспитании дочки

Как сообщает Politeka.net, после выхода нового клипа, в котором снялась 9-летняя дочка певицы, она дала интервью интернет-журналу. Лорак призналась, что дочка сама попросила ее сняться в клипе, когда узнала, о чем будет история. Певица отмечает, что девочка растет очень артистичной и любит внимание.

На вопрос о пополнении в семье, Лорак отметила, что София с детства мечтала о брате. Да и сама Лорак выросла в многодетной семье с братьями. Впрочем, артистка считает, что на все воля Божья.

«Она всегда получает огромное удовольствие, когда к нам приезжает ее двоюродный брат. Дочь с самого рождения хотела иметь братика. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает», - отметила Лорак.

На вопрос о том, будет ли она поддерживать дочь, если та захочет стать певицей, Лорак заявила, что всегда подскажет и поддержит, но, по ее мнению, дочь больше тяготеет к карьере актрисы.

Отметим, что недавно экс-муж Лорак Мурат Налчаджиоглу вызвал настоящий ажиотаж в сети, опубликовав фото с новорожденным ребенком. Оказалось, что в семье друга Мурата произошло счастливое событие, но поклонники певицы успели подумать, что ребенок появился у Мурата, который после развода с Лорак начал встречаться с другой женщиной.

Напомним, что счастливая Ани Лорак ошеломила видом рядом с дочкой в новом имидже: "Соню просто не узнать".

Как сообщала Politeka, роскошная Лорак очаровала упругостями в тесном корсете, Лазарев не прошел мимо: «Клеопатра» .

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