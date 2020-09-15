Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, посвітила зайвим на селфі в спальні

Цього разу модель вирішила влаштувати домашню фотосесію в мереживній напівпрозорій білизні і куртці з пітона прямо в спальні. Дівчина не тільки не соромиться показати зайве, але і всіляко робить акцент на своїй схудлій і незвичайній фігурі.

За словами Омович, нічого особливого вона з собою не робила, так як завжди була дуже худа і досить просто стежити за харчуванням, щоб виглядати так, як хочеться і підтримувати образ. Також Олена розповідала, що регулярно відвідує салони краси, підколює губи і ходить в солярій. На фото смаглявиця модель блиснула своїми вигинами і тут же отримала сотні коментарів:

"Груди просто вогонь! 🔥🔥🔥🔥 ... На цьому плюси закінчуються..", "Дуже сміливо позувати в одній білизні ❤ ️ 👌 » «" класика тобі йде найбільше. Кажу як фотограф. 1 🔥, "" можна і без куртки😍 😍 🖤", "спорт взагалі 👎" » " і це що типу красуня чи що? Суцільна силіконова маса!😂 😂 😂 ", "піджак не великий? треба зняти" « " слухай будеш розлучається Подзвони мені😀, у тебе в дівоцтві яке прізвище було?!",» Тигриця як завжди«,»здається навіть куртка велика".

Ми також писали, що Омович не так часто демонструє кадри в профілі, щоб уникнути зайвої критики. Однак всі фото не залишають нікого байдужими. Наприклад, останні кадри, на яких вона позувала в чорній кофті з навмисно розпущеною шнурівкою чимало здивували шанувальників.

Груди дівчини були ледь прикриті, причому акцент був зроблений не на ній самій. Олена приміряла також стильний кремовий піджак і такі ж шортики з високою талією.

"Прекрасно як 🤗«,»ТА тут просто величезні принади"?!) 😂 🙈 😍 ", "Ви взагалі їсте? 😍 ", "Така мила на фотці),» «Таких не приховати», «2 кінця, 2 кільця посередині дірка😂 😂 😂», «яка ж ви симпотная😍 😍 😍».

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