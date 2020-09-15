Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, посветила лишним на селфи в спальне

В этот раз модель решила устроить домашнюю фотосессию в кружевном полупрозрачном белье и куртке из питона прямо в спальне. Девушка не только не стесняется показать лишнее, но и всячески делает акцент на своей исхудавшей и необычной фигуре.

По словам Омович, ничего особенного она с собой не делала, так как всегда была очень худая и достаточно просто следить за питанием, чтобы выглядеть так, как хочется и поддерживать образ. Также Алена рассказывала, что регулярно посещает салоны красоты, подкалывает губы и ходит в солярий. На фото смуглолицая модель блеснула своими изгибами и тут же получила сотни комментариев:

«Грудь просто огонь! 🔥🔥🔥🔥 ... На этом плюсы заканчиваются..», «Очень смело позировать в одном белье ❤️👌», «Классика тебе идет больше всего. Говорю как фотограф. 1 🔥,» «Можно и без куртки😍😍🖤», «Спорт вообще, что за игры👎», «И это что типа красавица что ли? Сплошная силиконовая масса!😂😂😂», «пиджак не большой? надо снять», «Слушай будешь разводится позвони мне😀, у тебя в девичестве какая фамилия была?!», «Тигрица как всегда», «Кажется даже куртка большая».

Мы также писали, что Омович не так часто демонстрирует кадры в профиле, чтобы избежать лишней критики. Однако все фото не оставляют никого равнодушными. К примеру, последние кадры, на которых она позировала в черной кофте с намеренно распущенной шнуровкой немало удивили поклонников.

Грудь девушки была едва прикрыта, причем акцент был сделан не на ней самой. Алена примерила также стильный кремовый пиджак и такие же шортики с высокой талией.

«Прекрасно как 🤗», «Да здесь просто огромные прелести»?!) 😂🙈😍», «Вы вообще кушаете? 😍», «Такая милая на фотке),» «Таких не скрыть», «2 конца, 2 кольца посерединке дырка😂😂😂», «Какая же вы симпотная 😍😍😍».

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