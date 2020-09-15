Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски показала домашнє фото в несподіваному вигляді

Цього разу супермодель, яка брала участь в самих топових і значущих заходах, а також показах мод від кращих дизайнерів, блиснула фігурою в одній нижній білизні. Оскільки модель виступає за природність і їй подобається природна краса, вона не соромиться своїх форм і тіла.

Сама Емілі вже не раз підкреслювала: їй просто дуже пощастило з генетикою. Так як її мама дуже струнка і все ще знаходиться в чудовій формі, Ратаковскі не доводиться нічого доводити. При цьому Емілі також не любить спорт, тому займається йогою і багато рухається під час активного відпочинку. Щоб блищати ідеальною шкірою на зйомці, як і в цей раз, вона відвідує масажиста і ходить в жіночу сауну біля будинку.

Цього разу фото в одній білизні викликало хвилю коментарів у мережі, позуючи на балконі Емілі виглядала приголомшливо:

"Капець, у нас половина другої ночі. Знайшла коли викладати ", "любов ууууу, королева ракурсу", "куди ми кидаємо хлопчиків ??? 🪂🪂», «🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Королева, "Я думаю це чертовски спокусливо", "Нехай буде також добре", "зробила приємне цим подарунком", "на заздрість мільйонам жінок"," молодці! 💞 💞 ☺ ", "Не дає розслабитися, крихітка", "чому така худа",- пишуть користувачі.

Ми також писали, що супермодель не любить Спортзали, заявляючи, що вони занадто тісні, і нудні. Саме тому зірка вважає за краще приводити в порядок фігуру на вуличних прогулянках, дуже багато ходить і багато часу проводить на активному відпочинку і пляжі в цілому.

Також модель відвідує спеціальну сауну для жінок і ходить раз на тиждень на масаж, що запобігає целюліт. На фан-акаунтах постійно з'являються стильні фото Емілі, яка відпочиває в ресторанах з друзями або на пляжі з чоловіком.

Цього разу на яскравому фото Емілі вдалося захопити апетитною фігурою в білому бікіні без будь-яких принтів. Після багатогодинної роботи над собою шанувальники змогли побачити, якою пружною стала шкіра знаменитості.

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

Також Politeka писала, що Ратаковскі роздяглася і без сорому показала, чим її нагородила природа.

Як Politeka повідомляла, що Ратаковскі без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі