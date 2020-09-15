Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала домашнее фото в неожиданном виде

В этот раз супермодель, принимавшая участие в самых топовых и значимых мероприятиях, а также показах мод от лучших дизайнеров, блеснула фигурой в одном нижнем белье. Поскольку модель выступает за естественность и ей нравится природная красота, она не стесняется своих форм и тела.

Сама Эмили уже не раз подчеркивала: ей просто очень повезло с генетикой. Так как ее мама очень стройная и все еще находится в замечательной форме, Ратаковски не приходится ничего доказывать. При этом Эмили также не любит спорт, поэтому занимается йогой и много двигается во время активного отдыха. Чтобы блистать идеальной кожей на съемке, как и в этот раз, она посещает массажиста и ходит в женскую сауну возле дома.

В этот раз фото в одном белье вызвало волну комментариев в сети, позируя на балконе ЭМили выглядела потрясающе:

«Блин. У нас половина второй ночи. Нашла когда выкладывать», «Любовь ууууу, королева ракурса», «Куда мы бросаем мальчиков ??? 🪂🪂», «🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Королева,» «Я думаю это чертовски соблазнительно», «Пусть будет также хорошо», «Сделала приятное этим подарком» «На зависть миллионам женщин», «Молодцы! 💞💞☺», «Не дает расслабиться, крошка», «Почему такая худая», -пишут пользователи.

Мы также писали, что супермодель не любит спортзалы, заявляя, что они слишком тесные, потные и скучные. Именно поэтому звезда предпочитает приводить в порядок фигуру на уличных прогулках, очень много ходит и много времени проводит на активном отдыхе и пляже в целом.

Также модель посещает специальную сауну для женщин и ходит раз в неделю на массаж, предотвращающий целлюлит. На фан-аккаунтах постоянно появляются стильные фото Эмили, которая отдыхает в ресторанах с друзьями или на пляже с мужем.

В этот раз на ярком фото Эмили удалось восхитить аппетитной фигурой в белом бикини без каких либо принтов. После многочасовой работы над собой поклонники смогли увидеть, какой упругой стала кожа знаменитости.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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