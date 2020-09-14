24-річна українська гумористка, актриса "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна потрясла "живим" фото, зробленим в басейні
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий кадр у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорному суцільному купальнику.
Дівчина з довгим мокрим волоссям обперлася долонями об бортик басейну та витончено підтягнулася, зігнувши одну ногу в коліні і вип'ятивши свою п'яту точку. Нікітіна закрила очі і склала губи, як для поцілунку.
"Я так хочу, що б літо не закінчувалося..." Ось сьогодні понеділок, дозріло питання!😏 Хто собі щось пообіцяв!!? Якщо є такі, то що?) PS. Я вирішила спробувати пити ОДНУ чашку кави в день! Знаю, що нереально, але з понеділка ж вийде... Адже така ж логіка😈 😂", - повідомила під фото красуня.
Користувачі оцінили знімок, залишивши за кілька годин тисячі "сердечок" і десятки коментарів: "Топчик 🔥"; "😍ох яка"; "*опи немає😢"; "Русалка �🔥😍�".
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Раніше ми повідомляли, зухвала Нікітіна постала абсолютно голою. Артистка позувала по груди у воді, здивувавши своєю чуттєвістю і ніжністю.
"Якщо у людини багатий внутрішній світ, якщо у неї є душа, то з нею добре і цікаво незалежно від того, тринадцять їй або дев'яносто», - залишила актриса під постом цитату з книги «Обійнятися, щоб вціліти» Олега Роя.
"Кілька прекрасних фотографій, що доповнюють неповторну красу", "дуже красиво", "на німфу якусь схожа", "Ти найкрасивіша і принадність", "красуня! Мені б таку ;)", - відреагували користувачі.
Нагадаємо, що Катерина Нікітіна зігнулася біля жердини і вразила талантом: «обожнюю...».
Як повідомляла Politeka, Катерина Нікітіна в образі спокусливої рокерші довела, чим краще Полякової: "вогонь!".