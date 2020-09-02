Актриса студии «Квартал 95» Екатерина Никитина похвасталась роскошной фигурой во время нового пикантного танца
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Обожаю лажу. Главное с серьезным лицом», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Никитина позирует в пикантном наряде, демонстрируя роскошную фигуру в одном белье. Красотка исполняет зажигательный танец на камеру, эффектно изогнувшись у шеста.
Сама знаменитость ничего не говорила на камеру и лишь красиво двигалась под звуки музыки. Однако поклонников Никитина решила избавить от возможности что-либо сказать, опубликовав кадры в Сторис.
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До этого мы рассказывали, что актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина показала экстремальные движения на пилоне
Екатерина Никитина вернулась к танцам на пилоне и постепенно восстанавливает былую форму. В ролике она уверенно вращается вокруг шеста, выполняя очень сложные, но зрелищные движения: зависает вниз головой, развигает ноги в шпагате, кружится на одной руке. Отдельно стоит отметить наряд девушки, для тренировки она надела черный обтягивающий костюм, который подчеркнул ее грудь и ягодицы.
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