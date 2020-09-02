На такое не каждая способна

Актриса студии «Квартал 95» Екатерина Никитина похвасталась роскошной фигурой во время нового пикантного танца

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Обожаю лажу. Главное с серьезным лицом», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Никитина позирует в пикантном наряде, демонстрируя роскошную фигуру в одном белье. Красотка исполняет зажигательный танец на камеру, эффектно изогнувшись у шеста.

Сама знаменитость ничего не говорила на камеру и лишь красиво двигалась под звуки музыки. Однако поклонников Никитина решила избавить от возможности что-либо сказать, опубликовав кадры в Сторис.

До этого мы рассказывали, что актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина показала экстремальные движения на пилоне

Екатерина Никитина вернулась к танцам на пилоне и постепенно восстанавливает былую форму. В ролике она уверенно вращается вокруг шеста, выполняя очень сложные, но зрелищные движения: зависает вниз головой, развигает ноги в шпагате, кружится на одной руке. Отдельно стоит отметить наряд девушки, для тренировки она надела черный обтягивающий костюм, который подчеркнул ее грудь и ягодицы.

Напомним, бесстыжая звезда "Квартал 95" в купальнике с наслаждением выгнулась, поразив алыми губками

Также Politeka сообщала, что блондинка из "Квартал 95" сняла леопардовое парео, показав наслаждение

А еще Politeka сообщала, что горячая блондинка из "Квартал 95" в бикини призналась, с кем уединилась у бассейна