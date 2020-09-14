30-річна українська співачка і блогер Надя Дорофєєва вразила "смачним" відео
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий ролик у своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в зухвалому образі: чорному боді зі шлейфом, що тягнеться, і милими вушками, як у зайчика з Playboy.
Дівчина козирнула формами в сміливому вбранні під час ефіру "Танців з зірками". Так, у третьому випуску, присвяченому темі любові, Надя зайняла одне з суддівських крісел, а ось її чоловік, Володимир Дантес, став ведучим.
На кадрах, грайлива Дорофєєва поманила чоловіка пальчиком, Дантес не встояв і підійшов. Надя ефектно закинула на нього ногу і вигнула спину, після чого обдарувала коханого поцілунком в щоку.
"Ефір любові на @tanci1plus1 ♥️ і Ваші покірні зайчики котики @vladimirdantes", - підписала ролик зірка.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти в коментарях:
"Надя а можна щоб ти завжди була в суддях на танцях, так цікаво дивитися"
"Ностальгія на ті часи коли Надя з Женею танцювала 🔥 🔥 🔥 "
"Який гарний образ 🔥"
"Найдобріший суддя на "Танцях з зірками" ❤️"
"Залиште Надю постійною суддею Танців 🙏 🙏 ♥️"
"правильно що ти з Вовою були в цьому ефірі це ж ефір любові ♥️"
"Боже, які 🔥"
"Ааааа такі солодкі🔥"
Раніше ми повідомляли, Дорофєєва захопила новим образом під час виступу: зірка постала в довгій сукні з високими розрізами і верхом, виконаному у вигляді корсета тілесного кольору зі сріблястими смугами. Образ Надя доповнила червоними рукавичками, які були до плечей.
"Дуже зворушливо", "Просто нереальний був концерт, зірвали голос всім фан-клубом, сподіваюся, що вчорашня картина вам сподобалася", "спасибі вам величезне за нереальний концерт і божевільні емоції", "ти вогонь", "так хотілося б відчути вашу енергію...", - вразилися шанувальники.
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