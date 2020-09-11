Известная украинская певица Надя Дорофеева показала, как развлекалась в Одессе

Красотка на видео позировала в "невидимом" корсете, который был частью длинного платья с разрезами до талии. Образ Надя дополнила красными перчатками, которые были до плеч. Рядом можно увидеть Позитива, который показался в довольно странном наряде. Дорофеева танцевала, а в ее корсете можно увидеть засунутый микрофон, ведь он мешал танцевать звезде и двигать руками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Нереальные эмоции вчера от Одессы", - написала Надя под видео.

Фанаты посмотрели ролик более 70 тысяч раз и написали комментарии:

"Очень трогательно", "Просто нереальный был концерт, сорвали голос всем фан-клубом, надеюсь, что вчерашняя картина вам понравилась", "Спасибо вам огромное за нереальный концерт и сумасшедшие эмоции", "Ты огонь", "так хотелось бы прочувствовать вашу энергию...".

Сообщалось, что соблазнительная Надя Дорофеева поделилась новым кадром в своем горячем образе из мюзикла «Ритм».

В новом мюзикле, создателем которого стал популярный певец Дмитрий Монатик, Дорофеева появилась в образе соблазнительной «зайки». Так, на фото она томно сидит на фортепиано в своем откровенном сценическом костюме. Ее наряд позволил ей продемонстрировать свою фигуру со стройными ножками во всей красе.

Напомним, Дорофеева в развратном образе зайчика Playboy засветила пикантные места на камеру

А еще Politeka писала, что Дорофеева в костюме зайчика посветила своими "булочками" перед Позитивом

Также Politeka сообщала, что Дорофеева разлеглась на газоне и подразнила своими персиками и сливками



