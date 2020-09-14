Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією стилю Кім Кардашьян, здивувала формами в пікантному вбранні

Анастасія відома більше шести років як альтернативна модель, що рекламує трендовий одяг. Завдяки своїй зовнішності і видатним пишним формам, дівчина продовжує набирати популярність в соціальній мережі. В її профілі в Instagram вже більше 11,5 мільйонів шанувальників, які постійно захоплюються сміливими образами Квітко.

Вся справа в тому, що дівчина не соромиться тіла, а тому демонструє його якомога частіше в крихітних купальниках або мереживній білизні. З кожним разом Настя показує все більше сміливих фото, але не реагує на критику, якщо така є під постами.

Її знімки нерідко публікують на фан-акаунтах, присвяченим фітнес-моделям і моделям, що рекламують одяг, таким як: Ана Чері, Демі Роуз, Лексі Кай та іншим знаменитостям. На одному з таких фото Настя блиснула нереальним розміром бюста з вигідного ракурсу. Дівчина ледь втиснула груди в чорну сукню з вирізами під грудьми.

"Яка ж ти красуня 😍 ❤ ️" « "обличчя ляльки сяй як 💎 » «" гарний вигляд у чорній шкірі особливо подобається твоя посмішка», «дуже милий малюк😍 😍 😍", " його краса висвітлює будь-яке оточення. 👏 🏼 👏 🏼 👏 🏼 ", "Така красавіцаа«», «я люблю її приголомшлива дівчина, «ти така красива so», «дитяче обличчя😍 😍 😍», «дуже красиво виглядаєш🔥 💥 👍», «приголомшливо казкові гострі відчуття, дівчинка, мій світ паморочиться поруч з тобою», - пишуть користувачі під фото.

Ефектна молода модель має нестандартні параметри фігури: 95-63-105 см при досить низькому зростанні, причому важить дівчина сімдесят кілограм. Саме тому всі її фото тут же привертають увагу до себе - такі форми приховати просто неможливо і Анастасія вдало підкреслює їх мереживною білизною або пікантними купальниками з нереальними декольте.

Щоб надати своїм образам зухвалості, Квітко нерідко приміряє занадто тісні купальники або бікіні не за розміром для неї. І цей раз не став винятком. Дівчина одягла лавандовий ліф, який занадто сильно підняла за лямки, а також досить крихітна тканина не змогла приховати весь обсяг її бюста.

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