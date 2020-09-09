Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией американской модели Ким Кардашьян, похвасталась формами в тесном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Квитко позирует в тесных штанах, демонстрируя упругие формы во всей красе. Дополнял образ красотка практически невидимый топ. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Само совершенство», «Любимая ты само совершенство и божество я люблю тебя красавица», «выглядишь фантастично», «божественные формы», «идеальный вид», - пишут они.

До этого мы писали, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, блеснула пышными прелестями в розовом бикини.

Девушка прославилась благодаря необычной внешности, за которую ее прозвали русской Ким Кардашьян. При этом сама Настя не любит такие сравнения, отмечая, что она уникальна и пластики не делала. Впрочем, фото в сети, сделанные в подростковом возрасте, говорят об обратном.

Это не мешает Квитко продолжать привлекать внимание к себе благодаря неоднозначным и откровенным снимкам. Являясь рекламным представителем одежды и белья, Настя снимается едва ли не каждый день. В свободное время она много времени проводит на пляже, поэтому яркий кадр в розовом бикини ничуть не удивил фанатов. Измазавшись маслом, Настя посветила достоинством перед объективом с легкой улыбкой на лице.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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