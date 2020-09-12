Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, превратилась в настоящую диву в необычном костюме

Настя является востребованной альтернативной моделью, которая снимается в провокативных фотосессиях для модных журналов, а также для рекламы магазинов модной одежды и белья. При этом девушка весит отнюдь не мало - более 70 кг при доволньо низком росте.

Комплексами Квитко не страдает, смело заявляя, что она может быть "круче любых Кардашьян". Поэтому в ее профиле в социальной сети Инстаграм становится все больше дерзких фото с пляжа. В этот раз Квитко подчеркнула достоинства черным боди из блестящей ткани и смелыми вырезами на бедрах и груди, а также дополнила его необычными босножками с тонкими лентами, доходящими аж до середины бедра.

Девушке не только удалось преобразиться, но еще и удивить сеть смелым образом, мало чем похожим на пляжный:

«Великолепная 😘», «Ты такая красивая, люблю тебя так сильно, детка», «Силикон», «Какая же ты красотка 😍❤️», «Лицо куклы сияй и так 💎», «Красивый вид в черной коже особенно нравится твоя улыбка», «Очень милый ребенок😍😍😍», «Ее красота освещает любое окружение 👏🏼👏🏼👏🏼», «Счастливого дня, дорогая‼ ️🌹🌹🌹🌹», «Кукольное лицо 😍😍😍», «Потрясающе сказочные острые ощущения, девочка накажет», - пишут пользователи.

До этого загорелая красотка решила впечатлить жарким пляжным фото, сделанным на отдыхе.

Так, красотка примерила ярко-кислотный купальник алого оттенка, который пришелся ей не по размеру, ведь ее внушительных размеров бюст девушка прятать не любит. Распустив роскошные белые локоны, Настя выглядела более чем привлекательно, однако тонкая талия в сочетании с удивительно большими бедрами немало удивила поклонников.

До этого мы рассказывали, что модель Анастасия Квитко похвасталась формами в откровенном купальнике.

Девушка была одета в роскошный купальник, который подчеркнул ее самые сладкие места. Сначала красотка позировала задом, засветив свою необъятную «пятую точку» в стрингах. После она повернулась передом к камере, поддерживая большую грудь и выставив напоказ аппетитные бедра.

Напомним, что Анастасия Квитко выставила напоказ свои богатства в микро-бикини.

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко с самых жарких ракурсов показала свои сочные достоинства: "Конфетка".

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко задала «жару» в тесном наряде, горячие кадры: «Само совершенство»