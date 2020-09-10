Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, с разных ракурсов показала свои главные достоинства

Соответствующее видео с моделью появилось на одной из ее фан-групп, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Соблазнительница предстала в смелом купальнике с белым узором на груди.

Сзади купальник натянулся на теле, скрепившись на спине на толстой застежке. Низ будто потерялся между двух пышных ягодиц. Последние привлекали внимание не только своими объемами, но каким-то блеском и гладкостью. Звезда игриво подвигала пятой точкой на камеру, когда ее снимал фотограф.

Впереди бюст красотки едва ли остался под тканью. Звезда приподняла его руками. Квитко слегка выгнулась, чтобы лучше показать изгибы своего идеального тела.

Красотка дополнила образ аккуратной прической с закругленными кончиками и неярким макияжем.

За час пост собрал почти 3000 просмотров и много комментариев.

Пользователи сети назвали Квитко крошкой и королевой, а также написали еще множество приятных комментариев.

"Конфетка", - написал один из пользователей сети.

Напомним, Анастасия Квитко позировала в тесных штанах, демонстрируя упругие формы во всей красе. Дополнял образ красотки практически невидимый топ.

«Само совершенство», «выглядишь фантастично», «божественные формы», «идеальный вид», - написали поклонники.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко в малюсеньком бикини. Треугольники ткани прикрыли лишь самое интимное, при этом не закрыв собой сочную грудь полностью. Отметим, купальник был мокрым и сквозь него пробивалось сокровенное.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов