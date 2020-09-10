Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией американской модели Ким Кардашьян, похвасталась формами в откровенном купальнике

Как сообщает Politeka.net, видео с откровенной фотосессии появилось на фан-странице Квитко в Инстаграм. Девушка была одета в роскошный купальник, который подчеркнул ее самые сладкие места. Сначала красотка позировала задом, засветив свою необъятную «пятую точку» в стрингах. После она повернулась передом к камере, поддерживая большую грудь и выставив напоказ аппетитные бедра.

За полдня видео собрало почти 10 тысяч просмотров. В комментариях девушке оставили массу приятных слов.

«Ради Христа сделай что-нибудь другое!», «Красивая», «Так жарко, шикарно», «что бы я сделал с тобой, если бы ты был здесь со мной», «Привет как всегда красавица», «Очень мило», «Кошка», «Какая красота женщины», «Вы красивы», «Отличный вид», «Как много чувственности», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко примерила слишком откровенный спортивный образ. Красотка позировала на камеру в лосинах и крохотном спортивном топике сиреневого цвета. Модель совсем не стесняется своих пышных форм, поэтому регулярно балует поклонников, которых у нее более 11,5 миллионов.

Напомним, что Анастасия Квитко выставила напоказ свои богатства в микро-бикини.

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко с самых жарких ракурсов показала свои сочные достоинства: "Конфетка".

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко задала «жару» в тесном наряде, горячие кадры: «Само совершенство».