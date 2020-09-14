Історія із зараженням Гаріка Харламова китайським вірусом отримала продовження

Про це пише Politeka.net.

Відповідну публікацію зірка Comedy Club опублікував у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Так, Гарік Харламов, який зараз розлучатися з Христиною Асмус, всіляко жартуєі натякає, що китайський вірус, на жаль, не обійшов стороною його сім'ю.

Як відомо, раніше представник російської зірки підтвердив, що Харламов серйозно захворів, але тест на вірус виявився негативним. Більш того, у резидента Comedy Club є симптоми застуди і висока температура.

"Ізоляційна творчість, карусель різних кінцівок на одну тему. 8 день як ніяк)", - йдеться в підписі до публікації Харламова.

У мікроблозі шоумен опублікував уривок зі свого виступу в Comedy Club з Тимуром Батрудіновим. У цій сценці Гарік кашляє, і його колега цікавиться, чи не китайський вірус підчепив персонаж Харламова. Тому віддані фанати зірки Comedy Club всерйоз занепокоїлися його станом, проте комік так і не пояснив, чи дійсно він хворий.

"Ось що розлучення з людиною робить", "Ой, видужаєш ти Гарік, даремно худнув", "одужуй, Гарік, сили і здоров'я тобі", "одужуй скоріше, міцного тобі здоров'я, ти нам потрібен", " Гарич ти здоровий? Наш улюбленець", "Так, я не зрозумію, ти все-таки хворий вірусом чи ні?", "Гарік, не жартуй Так, давай не хворій", "Пффф, я ще в червні перехворів всією сім'єю, важка шняга, але ще довше довелося сидіти вдома поки всі не здали два негативних тесту, в результаті вийшло аж 50 днів", - написали фанати в коментарях.

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