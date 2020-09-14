Історія із зараженням Гаріка Харламова китайським вірусом отримала продовження
Про це пише Politeka.net.
Відповідну публікацію зірка Comedy Club опублікував у своєму особистому мікроблозі Instagram.
Так, Гарік Харламов, який зараз розлучатися з Христиною Асмус, всіляко жартуєі натякає, що китайський вірус, на жаль, не обійшов стороною його сім'ю.
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Як відомо, раніше представник російської зірки підтвердив, що Харламов серйозно захворів, але тест на вірус виявився негативним. Більш того, у резидента Comedy Club є симптоми застуди і висока температура.
"Ізоляційна творчість, карусель різних кінцівок на одну тему. 8 день як ніяк)", - йдеться в підписі до публікації Харламова.
У мікроблозі шоумен опублікував уривок зі свого виступу в Comedy Club з Тимуром Батрудіновим. У цій сценці Гарік кашляє, і його колега цікавиться, чи не китайський вірус підчепив персонаж Харламова. Тому віддані фанати зірки Comedy Club всерйоз занепокоїлися його станом, проте комік так і не пояснив, чи дійсно він хворий.
"Ось що розлучення з людиною робить", "Ой, видужаєш ти Гарік, даремно худнув", "одужуй, Гарік, сили і здоров'я тобі", "одужуй скоріше, міцного тобі здоров'я, ти нам потрібен", " Гарич ти здоровий? Наш улюбленець", "Так, я не зрозумію, ти все-таки хворий вірусом чи ні?", "Гарік, не жартуй Так, давай не хворій", "Пффф, я ще в червні перехворів всією сім'єю, важка шняга, але ще довше довелося сидіти вдома поки всі не здали два негативних тесту, в результаті вийшло аж 50 днів", - написали фанати в коментарях.
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