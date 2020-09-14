Відео з конфузом 41-річної співачки Ані Лорак викликало в мережі фурор

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок Лорак в Instagram з'явилися кадри розіграшу, жертвою якого стала співачка (щоб подивитись ролик, проскрольте вниз).

Подія відбувалася під час банкету на святкуванні дня народження гендиректора Муз-ТВ Армана Давлетьярова.

До Лорак та її близького друга, співака Сергія Лазарєва, які сиділи за столиком та ні про що не здогадувалися, підійшов чоловік в жовтій екіпіровці однієї зі служб доставок - мовляв, принесли їжу. "Зганьблена" Кароліна тут же стала виправдовуватися: "Я нічого не замовляла! Ви, напевно, щось переплутали. Можна охорона виведе цю людину?"

Після чого хлопець у жовтому зізнався, що це розіграш і співачку знімають на приховану камеру. Лорак розсміялася і подякувала за жарт, а ось Лазараєв сторопів від такого повороту подій.

Користувачі кинулися обговорювати кумедну ситуацію в коментарях, гадаючи, де в цей час перебував бойфренд співачки саунд-продюсер Єгор Гліб.

"А де Єгор?🤔"; "Мамочкі!🙈 😻 А все... Зупиніть мене, я зараз з розуму зійду!❤️ МІМІШКИ!🙈 🤧 ❤ ️"; "Так і знала, коли побачила їхні історії з машини, що сьогодні вони зустрінуться!"; "Ані, Сергій 👍".

Раніше ми повідомляли, Лорак здивувала новим зухвалим образом. Артистка постала в незвичайній сукні з "шипами-голками" на плечах і товстим ланцюгом на грудях. Фото опубліковано на одній з її фан-сторінок.

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