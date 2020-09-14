Російський артист Олександр Ревва, якого знають як Артура Пирожкова, поділився новим постом у соцмережі
Про це повідомляє Politeka, посилаючись на сторінку знаменитості в Instagram.
На фотографії, розміщеній виконавцем, оголений по пояс Олександр стоїть на березі моря. Звертає на себе увагу загар і потужні м'язи майбутньої зірки. На обличчі у Ревви-сяюча посмішка.
"- Сашко!!! Ти Чі підріс? - Сам ти чиподрос!! Як думаєте, скільки мені тут років?",- підписав Артер фотографію.
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Фанати гідно оцінили зовнішність свого кумира, залишивши під знімком безліч захоплених коментарів, в яких його порівнюють з Рембо і Челентано.
"😊 👍красень хлопець!!!Ээээ! Легше❤️❤️❤️ 🔥43? 68? 93 рочки Сам чиподрос😂 😂 😂 20ть 😊 😂 👍 19?Майстер фотошопу 👍 😄Челентано в молодості 😄 😨 26😁", – написали вони.
Politeka писала, що Олександр Ревва поділився мотиваційним постом з шанувальниками. Публікацію зірка зробила в своєму особистому мікроблозі Instagram.
Зокрема, Олександр Ревва опублікував свіже фото, на якому можна побачити, що артист у відмінній спортивній формі. Крім цього, він вирішив супроводити знімок мотиваційним текстом.
"Доброго ранку! - скажеш кому-то.. І буде йому дуже доброго ранку... І день буде добрий... І добрі зустрічі... І добрий, звичайно, вечір... Як важливо і потрібно, щоб відразу з ранку тобі побажали просто добра!",- йдеться у підписі до публікації.
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