Популярный российский шоумен и певец Александр Ревва (Артур Пирожков) в очередной раз удивил поклонников

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на пост знаменитости в соцсети Instagram.

Исполнитель сам себя поздравил с днем рождения, разместил свое фото, сделанное, когда звезда был еще совсем маленький.

"Друзья!!! Всем доброго утРА!! И хорошего дня... Дня моего рождения!!!! Уааа!!!! Уаааааа!!! ... Уааааааааа!!!! 🎂 #уааааа", – подписал фотографию Артур.

На черно-белом кадре – улыбающийся младенец без волос лежит на животе на диване. Маленький Саша смотит в объектив фотоаппарата и мило улыбается. Кулачок ребенка поднесет ко рту, на будущей знаменитости – распашонка без рукавов. На заднем фоне фотографии – типичный ковер времен СССР.

Фанаты оценили снимок своего кумира, оставив под постом массу восторженных комментариев.

"С Днем Рождения 🎉😘 С днём рождения, Самый сексуальный мужчина 😘 С Днём рождения!!! Потрясающе талантливый человек! Обожаю Вас!!! С днём рождения 🎉🎉🎉 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!Александр, от всей души поздравляем Вас с днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, успехов и процветания! Спасибо Вам за радость, которую Вы нам дарите! С днем рождения! 🙂🙋‍♀️💐🎂🎈🎈🎈🎊🎊🎊🎊", – пишут люди.

Примечательно, что Ревву поздравила и украинская поп-дива Ани Лорак.

"С днём рождения! 🎈🎈🎈Будь счастлив и любим всегда!", – поздравила певица Артура.

Популярный российский исполнитель Артур Пирожков, известный как Александр Ревва, выложил в сеть забавный ролик. Свежее видео он опубликовал у себя в Инстаграм.

На кадрах видно, что Артур со своей партнершей зажигательно танцуют в холле предположительно ЗАГСа под песню "Помоги мне!" из кинофильма "Бриллиантовая рука" авторства Александра Зацепина и Леонида Дербенева.

На Ревве, изображающем сотрудницу ЗАГСа, надето красное платье, красные женские туфли, на глазах – очки, на голову надет парик.

Популярный российский исполнитель Артур Пирожков, известный как Александр Ревва, поделился снимком со своими любимыми женщинами. Свежее фото он опубликовал у себя в Инстаграм. На фото жена Реввы Анжелика сидела в обнимку с младшей дочкой пары Амели. Волосы у девчонок были распущены, выглядели они потрясающе.

"Моя пантеРА @angelikarevva и зайчонок @amelirevva желают всем доброго утРА и хорошего дня!", - подписал фото артист, рассекретив прозвища своих любимых женщин.

За шесть часов пост Реввы собрал более 40 тысяч лайков. Оценила пост популярная певица Вера Брежнева, которая оставила лайк. В комментариях ему оставили массу комплиментов.

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