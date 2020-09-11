Жена российского комика и шоумена Александра Реввы Анжелика похвасталась роскошной фигурой в купальнике

Как передает Politeka.net, свежее фото с отдыха появилось в Инстаграм красотки. Анжелика сделала селфи. Она лежала на пляже в миниатюрном бикини белого цвета. Красотка сверкнула своими аппетитными прелестями, показав, чем покорила своего звездного супруга. Особой пикантности кадру придал соблазнительный загар женщины и красивый мейк.

Позже она поделилась соблазнительным фото в полный рост.

Как известно, Александр и Анжелика Ревва женаты больше 13 лет. Они несколько раз играли свою свадьбу в разных уголках мира. Стоит отметить, что оба они очень изменились за время брака и похорошели. Сегодня парочка воспитывает двух прекрасных дочерей – Алису и Амели.

Ранее мы писали, что Анжелика Ревва похвасталась роскошной фигурой в прозрачной накидке, демонстрируя упругие формы на фоне моря. Мать двоих дочек выглядела превосходно. С виду и не скажешь, что ей 37 лет.

«Жрица», «Вы такая приятная и милая девушка, от Вас прям веет добром и позитивом», «очень красивая», «Супер», - прокомментировали пользователи сети фото.

До этого мы также писали, что Анжелика Ревва позировала на яхте, задрав летнее платьице и выставив вперед стройную ножку. Красотка закрыла глаза от удовольствия и подставила лицо солнцу.

Напомним, что знойная Анжелика Ревва посветила загорелыми формами, впечатлив даже Лободу: «Моя кошечка».

Также Politeka писала, что Анжелика Ревва в дерзком мини страстно прижалась к мужу: «Он такой...".

А еще Politeka сообщала, что Анжелика Ревва засветила превосходный бюст: "Богиня красоты".