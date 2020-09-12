Известный шоумен и комик Александр Ревва продолжает радовать своих поклонников
Об этом пишет Politeka.net.
Свежий снимок звезда Comedy Club опубликовал в своем личном микроблоге Instagram.
Так, шоумен Александр Ревва, которого большинство знает под псевдонимом Артур Пирожков, показал, как проводит пятничный вечер с любимой женой Анжеликой в солнечном Бодруме.
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На фото счастливая пара держиться за руки и позирует на фоне большого бассейна.
"Пятница", - подписал новый снимок Александр Ревва, на котором засветил свою жену Анжелику в нежном белом пеньюаре.
Новое фото пришлось по душе поклонникам, которые засыпали звездную пару восторженными комментариями.
"Великолепная пара", "Почему жена в пеньюаре пришла?", "Какая пара, загляденье", "Очень красивая", "Вы такие классные", "На пляж собрались", "Жена у вас красавица", "Тот самый случай, когда жена и муж растут и меняются вместе, тогда и семья крепче", "Развратница", "Почему твоя женщина в пеньюаре?", - написали фанаты под публикацией Реввы.
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