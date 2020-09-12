Известный шоумен и комик Александр Ревва продолжает радовать своих поклонников

Об этом пишет Politeka.net.

Свежий снимок звезда Comedy Club опубликовал в своем личном микроблоге Instagram.

Так, шоумен Александр Ревва, которого большинство знает под псевдонимом Артур Пирожков, показал, как проводит пятничный вечер с любимой женой Анжеликой в солнечном Бодруме.

На фото счастливая пара держиться за руки и позирует на фоне большого бассейна.

"Пятница", - подписал новый снимок Александр Ревва, на котором засветил свою жену Анжелику в нежном белом пеньюаре.

Новое фото пришлось по душе поклонникам, которые засыпали звездную пару восторженными комментариями.

"Великолепная пара", "Почему жена в пеньюаре пришла?", "Какая пара, загляденье", "Очень красивая", "Вы такие классные", "На пляж собрались", "Жена у вас красавица", "Тот самый случай, когда жена и муж растут и меняются вместе, тогда и семья крепче", "Развратница", "Почему твоя женщина в пеньюаре?", - написали фанаты под публикацией Реввы.

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Мать двоих дочек выглядела превосходно. С виду и не скажешь, что ей 37 лет.

«Жрица», «Вы такая приятная и милая девушка, от Вас прям веет добром и позитивом», «очень красивая», «Супер», - прокомментировали пользователи сети фото.

Напомним, что знойная Анжелика Ревва посветила загорелыми формами, впечатлив даже Лободу: «Моя кошечка».

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