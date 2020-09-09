Жена популярного российского шоумена и певца Александра Реввы (Артур Пирожков) вслед за супруг похвасталась снимком из новой дерзкой фотосессии

На своей странице в Instagram Анжелика Ревва разместила фото, на котором она позирует на полу в объятиях звездного мужа, передает Politeka.net.

На Александре и Анжелике – базовые белые футболки, кожаные ботинки и темные брюки, Ревва также накинул сверху стильную косуху и довершил образ браслетами и перстнем.

"С Днём Красоты, мои самые красивые подписчики!!! Отзовитесь, перекличка 🙋🏻‍♀️💘 #красопеты 🥳🕺🏻", — написала Анжелика под фото.

Поклонники не поскупились на восторженные комментарии к фото и принялись в ответ поздравлять звездную пару с праздником: "Красавчик и красавица🥰 счастья вам", "Какие вы потрясающие🤗 энергетика огонь от вас", "Горячая пара", "Красота есть красота, чего тут скажешь.. вы красавцы, ребята!!!✊😘Да и мы тоже)))!😎🤩".

Отметим, ранее Александр Ревва поделился другим снимком из этой же фотосессии. На снимке певец со свой женой стоят в обнимку, одной рукой Пирожков нежно приобнимает Анжелику за спину, другой – держит за руку чуть выше локотка.

"Сегодня наш профессиональный пРАздник. Поздравляю всех с Международным Днём кРАсоты[email protected] ❤️", – подписал фотографию Артур Пирожков.

Фанаты по достоинству оценили новый образ звезды. Не обошла вниманием эту публикацию и известная украинская певица Светлана Лобода. Она лайкнула фото и оставила короткий, но выразительный комментарий.

"Мои котики ☺️😍🔥❤️", – написала звезда.

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