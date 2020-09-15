Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, підкорила образом в ніжному рожевому міні

Альтернативна модель відома завдяки незвичайній зовнішності і любові до яскравих фотосесій в найрозкішніших образах. Дівчина балує себе найсміливішими сукнями, але не переходить межі пристойності. Глибокі декольте і пікантні вирізи на стегнах - максимум відвертості Гюль.

Оскільки вона амбасадор модного магазину одягу, вибором нарядів дівчина не обмежена. Майже кожен день модель публікує кадри, на яких показує всілякі сукні. Цього разу її вбранням дня стало маленьке рожеве плаття зі стяжками. При цьому декольте було вигідно підкреслено завдяки тонким лямкам і перехресному шву на грудях.

"Коли твоє серце чисте і щире, нічого не роби. У Бога є спосіб переконатися, що все працює на вашу користь», - написала Гюль.

Ось як реагують користувачі:

"Так, вона спокушає по повній. Але іноді посміхайся на твоїх фото, дитинко», «так жарко», «твоє обличчя ... твоє тіло ... вау», «Preciosa💙 💚, "" як ... Лялька", » Красиво😍 💕«,» ти така чудова любов, «» ти не екзотика а просто сексуальна тигриця«,»губи такі спокусливі👌".

Ми також писали, що Бахарі подобається залишати місце для уяви. Дівчина не публікує відвертих кадрів і не оголюється для занадто сміливих фото. Їй подобається робити акцент на грудях і підкреслювати пишні стегна, тому цей раз також не був винятком.

На стильному фото модель з'явилася в салатовому міні-сукні з незвичайними вирізами з боків в такому ж стилі був зроблений і глибокий виріз на бюсті.

Сміливий вибір вбрання не залишився непоміченим фанатами:

"Зачаровує Малятко», «правило Діви👌», «гаряче гаряче🔥 🔥 🔥 💖 😘», «виглядає хорошою дівчиною👌 🏼", " коли ви # найкрасивіша жінка в світі, просто зайдіть в будь-який бар або ресторан, і всі будуть святкувати разом з вами. 😍💘!».

Нагадавши, Турецька Кардашьян обтягнула багатства напівпрозорою тканиною і показала свою головну гордість

А ще Politeka писала, що турецька Кардашьян в міні-бікіні постала в образі Східної принцеси

Також Politeka повідомляла, що турецька Кардашьян показала "бомби" в неосяжному декольте з блискітками