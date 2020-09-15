Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, покорила образом в нежном розовом мини

Альтернативная модель известная благодаря необычной внешности и любви к ярким фотосессиям в самых роскошных образах. Девушка балует себя самыми смелыми платьями, но не переходит грани приличий. Глубокие декольте и пикантные вырезы на бедрах - максимум откровенности Гюль.

Поскольку она амбассадор модного магазина одежды, выбором нарядов девушка не ограничена. Почти каждый день модель публикует кадры, на которых показывает всевозможные платья. В этот раз ее нарядом дня стало маленькое розовое платье со стяжками. При этом декольте было выгодно подчеркнуто благодаря тонким лямкам и перекрестному шву на груди.

«Когда твое сердце чистое и искреннее, ничего не делай. У Бога есть способ убедиться, что все работает в вашу пользу», - написала Гюль.

Вот как реагируют пользователи:

«Да, она соблазняет по полной. Но иногда улыбайся на твоих фото, детка», «Так жарко», «Твое лицо ... твое тело ... вау», «Preciosa 💙💚,» «Как ... Кукла», «Красиво, настоящая экзотика😍💕», «Ты такая великолепная любов,» «Ты не экзотика а просто сексуальная тигрица», «Губы такие соблазнительные👌».

Мы также писали, что Бахари нравится оставлять место для воображения. Девушка не публикует откровенных кадров и не оголяется для слишком смелых фото. Ей нравится делать акцент на груди и подчеркивать пышные бедра, поэтому этот раз также не был исключением.

На стильном фото модель появилась в салатовом мини-платье с необычными вырезами по бокам в таком же стиле был сделан и глубокий вырез на бюсте.

Смелый выбор наряда не остался незамеченным фанатами:

«Завораживающая малышка», «Правило Девы👌», «Горячо Горячо 🔥🔥🔥💖😘», «Выглядит хорошей девушкой 👌🏼», «Когда вы # Самая красивая женщина в мире, просто зайдите в любой бар или ресторан, и все будут праздновать вместе с вами. 😍💘!».

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