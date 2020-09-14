28-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, збентежила пікантною фотосесією
Як передає Рoliteka.net, зірка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в зухвалому вигляді.
Так, співачка натягнула чорне прозоре боді з корсетом й панчохами, продемонструвавши всі "заборонені для широкого показу" принади, правда, в естетичній оболонці.
Брюнетка-Анна позувала разом зі своєю "копією", тільки блондинкою: дівчата віртуозно зіграли "пристрасть" на камеру. Від фото в ліжку прямо мурашки по шкірі.
"У твоїх очах диявол😈", - підписала гарячі знімки MARUV.
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Користувачі звикли до того, що зірка любить дивувати "полуничкою" і ніколи не соромиться свого тіла, однак, цього разу вона перевершила саму себе. Люди кинулися коментувати побачене, засипавши Корсун компліментами.
"натюрморт дівчина і персики, мати я осліп"
"Very hooot!🔥 🔥 🔥 Це найвищий ступінь естетичності 🔝 🔝 🔝 дякую тобі за цей трек і кліп!"
"це незаконно, я протестую! це ж серденько може не витримати 💔 😔 😕 "
"Таке потрібно кидати вночі 🔥 🌚❤️"
"Інь-Янь"
"😍 це якийсь Шикардосик"
"Зайшла тема 👍 🔥 💣 "
"Пушечки😍"
Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилися фото MARUV в цьому ж розбурхує вбранні і в компанії з цією ж блондинкою, проте в іншому ракурсі.
На кадрах співачка виконувала запальний танець для зйомок свого нового кліпу.
"Я не можу перестати дивитися на це«,» яночка розумничка, та й взагалі вся команда вогонь«,» потрясні«," Саша в кліпі...ні ну супер ж!!! Бомбічна робота«, " естетика кліпу і пісні зашкалює, вогнище!«, "ікона»," Оооох з блондинкою фотки взагалі огооонь", - відреагували шанувальники.
Нагадаємо, що MARUV похвалилася апетитною фігурою після схуднення:"Діва знову в справі".
Як повідомляла Politeka, MARUV обтягнулася сіточкою і залізла в гігантський келих заради ефектного кадру: "дитинко, це вже...".
Також Politeka писала, що хижа MARUV в прозорому комбінезоні показала, що означає провокація: "у кращих традиціях".