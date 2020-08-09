Украинская певица MARUV показала видеоотчет со своей последней тренировки с коллегами

Так, в этот раз певица решила восхитить фигурой во время последней тренировке вместе с девушками. Перед тем, как приступить к концертам и будущим масштабным выступлениям, Анна решила капитально откорректировать танцевальные связки для своего шоу.

Звезда славится концертными выступлениями, которые сопровождаются откровенными и довольно необычными танцами. При этом девушку часто критиковали за лишний вес и недостаточно подтянутое тело. Сейчас в разделе Стори Анна показала, что выглядит олично, а сама она значительно улучшила свои танцевальные навыки.

Танцуя на стрипах - обуви с высокими каблуками и массивной подошвой, ей удалось восхитить похудевшими ножками и тонкой талией. Ранее после первого концерта, данного в Одессе после карантина, пользователи написали "Дива снова в деле", и, похоже, Анна намерена дать сразу несколько концертов в ближайшее время. Часть ее выступлений была перенесена из-за вируса.

Чтобы привлекать внимание к себе, артистка старается в каждой съемке делать акцент на чем-то новом, однако при этом не меняет собственный стиль. На странице Анны в Инстаграм и Фейсбук появились жаркие кадры в смелом и одновременно с тем интригующем образе. С укороченным каре с такой же челкой Корсун блистала в черном мини-платье, дополнив наряд тонкими перчатками из сеточки и капроновыми коглотками такого же оттенка.

Как известно, не так давно знаменитость выставила серию пикантных кадров, которые были сделаны во время съемок клипа Maruv & BOOSIN — I Want You. Так, артистка позировала в черном мини-платье, черных прозрачных колготках и туфлях-лодочках, выставив напоказ стройную фигуру. Детали образа показались фанатам потрясающими, о чем они тут же поспешили написать в комментариях.

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