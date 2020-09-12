Популярная украинская исполнительница MARUV восхитила поклонников, показавшись в прозрачном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Спасибо всей моей команде за эту невероятную музыку и видео», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах MARUV позирует в полупрозрачном наряде, эффектно умостившись на колени у возлюбленного. На других кадрах певица в не менее откровенных образах исполняет зажигательный танец для съемок своего нового клипа.

«Я не могу перестать смотреть на это», «Яночка умничка, да и вообще вся команда огонь», «Потрясные», «Саша в клипе...нет ну супер же!!! Бомбическая работа», «эстетика клипа и песни зашкаливает, огнище!», «икона», «Оооох с блондинкой фотки вообще огооонь», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что украинская исполнительница Maruv презентовала на своем канале в Youtube клип на свою песню Sad Song

В клипе певица поет свое песню, одетая в прозрачное откровенное белье, на ней – ботинки-стрипы и чулки.

Большинству посмотревших он откровенно понравился, они засыпали певицу комплиментами.

Напомним, что MARUV похвасталась аппетитной фигурой после похудения: "Дива снова в деле".

Как сообщала Politeka, MARUV обтянулась сеточкой и залезла в гигантский бокал ради эффектного кадра: "Детка, это уже...".

Также Politeka писала, что хищная MARUV в прозрачном комбинезоне показала, что значит провокация: "В лучших традициях".