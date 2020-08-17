Украинская певица MARUV сменила имидж и поразила видом в одной сеточке из серебра

Специально к новому достижению своего нового клипа, Анна поделилась стильным кадром. Кардинально сменив имидж, Анна предстала в образе кабаре-дивы - позировала в огромном бокале и примерила на себя серебняный комбинезон, сделанный из одной сеточки.

Также в подписи Анна отметила, что ее клип достиг отметки трех миллионов просмотров на Ютуб-платформе.

«Maruv & Boosin - I Want You. 3 million views 🔥🔥🔥🔥🔥,» - лаконично отметила Анна под новым постом.

Вот как реагируют поклонники:

«Точно нужно до 30🍋 добить, это как минимум!», «SUPER 👍🔥 Congratulations 👏 Дальше - больше! Успехов тебе в танцевальном творчестве и шикарной музыке😍 Просто твори ♥️♥️♥️», «Ждём коллаборацию из Little Big 🙂🐸!», «Заслуженно 😻🔥», «Когда выйдет Sad Song?», «Как же хочется услышать новую песню Sad Song! Когда уже???», «Бомбически-мистический крутяк 💥...😊👍🔥», «200к из них-мои❤️❤️❤️».

Всего несколько дней назад Анна представила серию кадров, на которых показала себя в образе, очень похожим на стиль Моники Беллучи. А сегодня в социальной сети Инстаграм Корсун поделилась кадрами, засветив уже новый имидж.

В образе роковой красотки Анна примерила черное платье с прьями, сделала винтажную прическу и дополнила свой вечерний образ довольно ярким макияжем с акцентом на выразительные глаза.

Как и ожидалось, фанаты тут же принялись комментировать увиденные фото девушки, сравнив ее с известной кабаре-дивой:

«Это прям ваше !!! 😍», «Эпоха Гэтсби или Диты фон Тиз 😎», «Аня решила нас побаловать новыми фотками. Все ясно», «Как же я ждала этих фотографий 🔥😍😍😍», «Богиня🔥», «Maruv красотка конечно, тут без вопросов, но фотограф халтурит, айяйяй☝️ для такого шикарного образа фотки очень невыразительны получились😕 Аня держи своего фотографа в тонусе, он может гораздо лучше!».

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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