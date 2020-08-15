Известная украинская певица Анна Корсун, широко известная публике под сценическим именем MARUV, вовсю готовится к новым выступлениям

Выходные – не повод бездельничать, решила Анна и отправилась в репетиционный зал, где вместе с девушками из своего шоу-балета отрабатывала новые танцевальные движения.

Соответствующим видео она поделилась в сториз в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net.

Для репетиции Анна выбрала прозрачный облегающий полупрозрачный комбинезон леопардовой расцветки, под которым можно заметить черное белье.

Похоже, что номер будет традиционно провокативным, поскольку движения, которые воспроизводит артистка, скромными не назовешь. Отметим, что девушки синхронно повторяют все за MARUV.

Какое впечатление произвели танцы на подписчиков звезды, остается только догадываться, поскольку комментариев к сториз нет, но MARUV остается верна своему стилю и продолжает эпатировать в лучших традициях.

Несколькими днями ранее бывшая харьковчанка поделилась снимком в стильном и дерзком образе.

На фото красотка была в черной кожаной юбке и полупрозрачной блузке. Анна надела под низ черное белье, а образ дополнила стильными очками. На Корсун также были сапоги на приличном каблуке. Звезда на втором фото соблазнительно нагнулась и развернулась спиной, демонстрируя пятую точку.

«А я шла, шла, шла... Пирожок нашла!», - написала Анна.

Напомним, MARUV после смены кардинальной имиджа огорошила сходством с Пугачевой

А еще Politeka писала, что MARUV в леопардовом костюме "оседлала" молоденькую красотку.