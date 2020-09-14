28-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, обескуражила пикантной фотосессией

Как передает Рoliteka.net, звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в вызывающем виде.

Так, певица натянула черное прозрачное боди с корсетом и чулками, продемонстрировав все "запрещенные для широкого показа" прелести, правда, в эстетической оболочке.

Брюнетка-Анна позировала вместе со своей "копией", только блондинкой: девушки виртуозно сыграли "страсть" на камеру. От фото в постели прямо мурашки по коже.

«В твоих глазах дьявол😈», - подписала горячие снимки MARUV.

Пользователи привыкли к тому, что звезда любит удивляь "клубничкой" и никогда не стесняется своего тела, однако, в этот раз она превзошла саму себя. Люди кинулись комментировать увиденное, засыпав Корсун комплиментами.

"натюрморт девушка и персики, мать я ослеп"

"Very hooot!🔥🔥🔥 Это высшая степень эстетичности🔝🔝🔝 Спасибо тебе за этот трек и клип!"

"это незаконно, я протестую! это ж сердечко может не выдержать💔😔😕"

"Такое нужно кидать ночью 🔥🌚❤️"

"Инь-Янь"

"😍 это какой-то Шикардосик"

"Зашла тема👍🔥💣"

"Пушечки😍"

Ранее мы сообщали, в сети появились фото MARUV в этом же будоражащем наряде и в компании с этой же блондинкой, однако в другом ракурсе.

На кадрах певица исполняла зажигательный танец для съемок своего нового клипа.

«Я не могу перестать смотреть на это», «Яночка умничка, да и вообще вся команда огонь», «Потрясные», «Саша в клипе...нет ну супер же!!! Бомбическая работа», «эстетика клипа и песни зашкаливает, огнище!», «икона», «Оооох с блондинкой фотки вообще огооонь», - отреагировали поклонники.

Напомним, что MARUV похвасталась аппетитной фигурой после похудения: "Дива снова в деле".

Как сообщала Politeka, MARUV обтянулась сеточкой и залезла в гигантский бокал ради эффектного кадра: "Детка, это уже...".

Также Politeka писала, что хищная MARUV в прозрачном комбинезоне показала, что значит провокация: "В лучших традициях".