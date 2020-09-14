34-річна російська співачка й зірка проекту "Дом-2" Ольга Бузова збентежила "занадто молодим" виглядом

Як передає Рoliteka.net, телеведуча опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в кремовому спортивному костюмі з короткою кофтиною і обтягуючими штанами. Ольгу з двома кумедними гульками на голові і червоною помадою на губах зняли в той момент, коли вона "уткнулася" в телефон.

"Дивлюся, як почали швидко будувати реабілітаційний центр під Санкт-Петербургом, і у мене навертаються сльози! Це центр "серце" на базі кінної школи... Центр в першу чергу важливий для діточок з обмеженими можливостями, яким дуже потрібні фахівці і допомога коней 🙏 Результати, які виникають від такої терапії, просто вражають! Як же хочеться, щоб таких центрів було багато, а добрих сердець і щасливих очей ще більше!❤ ️ ",- поділилася в підписі зірка.

Однак, фурор справила не допомога "особливим" дітям, а її зовнішній вигляд. Бузову викрили в надмірному використанні фотошопу - мовляв, змінилася до невпізнання. Свої зауваження користувачі поспішили висловити в коментарях:

"Це не Бузова, тут дівчинці років 12 на фото)" - "а насправді під 40 🤣 🤣 🤣 «дівчинці»..."

"Дуже багато фотошопу😂"

"А обличчя-то, а обличчя, знову переборщили з фотошопом 🧐"

"Це точно ви на фото?)"

"Фотошоп 100000% обличчя і ноги ❤️🤣"

"Перестаралася з фотошопом, ай ай, Ольга"

"Зайшла в коментарі і просто офігела! Як же багато черствих людей, яким не важливо про що пише Оля, а важливий лише фотошоп, зовнішній вигляд, та інше... Сумно мені за вас люди, сумно 😔 такий важливий пост Оля написала 🙏"

Нагадаємо, що Бузова приголомшила зухвалим виглядом в ультраміні і заявила про проблему: "Давай Оля, жги!".

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