Популярная российская певица Ольга Бузова устроила зажигательные танцы на балконе

Как передает Politeka.net, у себя в сторис артистка опубликовала массу видео, рассказывая о премьере нового клипа и создавая танец для продвижения его в ТикТок.

Певица была одета в невероятно красивый наряд. На ней красовалась мини-юбка и укороченная кофта с длинным рукавом. Бузова засветила свои стройные ножки и плоский животик. Образ девушка дополнила хвостом, который подчеркнул молодежный стиль певицы.

Красотка снимала видео на балконе-крыше, с которой раскрывался невероятный вид на Москву. Бузова устроила настоящее шоу, она танцевала, гладила себя по голове, груди и ногам, призывая поклонников повторять ее танец и публиковать в сети.

«Главная проблема твоя – это я. Это я – главная проблема твоя. Я проблема твоя, я проблема моя, но самая самая», - звучали строчки из новой песни певицы.

Бузова рассказала, что они с командой целый день снимали танцы в потрясающем месте. По ее словам, станцевать новый челлендж не так уж и просто. Сначала придется хорошенько постараться, чтобы выучить движения.

Отметим, что сейчас многие звезды продвигают свои песни через молодежную сеть ТикТок, создавая уникальные танцы.

Напомним, что Ольга Бузова взбудоражила роскошным видом в узеньком топе: "Ты просто пушка".

Также Politeka писала, что соблазнительная Бузова распалила жаркими танцами в мини-шортах и чулках: "Еще одна пушка".

А еще Politeka сообщала, что Бузова ошеломила дерзким видом в ультрамини и заявила о проблеме: "Давай Оля, жги!".