Популярна українська співачка Тіна Кароль захопила фігурою в наряді з відвертим декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на офіційний фан-аккант знаменитості в Instagram.

"Танці з зірками. Початок", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Тіна Кароль позує в сукні з екстремальним декольте, яке ефектно підкреслює її і без того ідеальну фігуру. При цьому сама красуня не соромиться демонструвати тіло в різних позах.

«Не, ну красуня», «Така скромниця а груди знову виставила. Вже всіх перещеголяла своїм декольте», «у мене немає слів, емоції зашкалюють, що за Краса, Боже», «сьогодні Тіна вогонь! Ох...Це плаття», «хіба можна бути такою нереальною», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що на обкладинці нового альбому Тіни Кароль "знайти своїх" зображена скульптура, яку виконав Володимир Цісарик.

Автор розповів, що коли створював скульптуру, то надихався творчістю Тіни Кароль. Вона символізує стійкість духу і крихкість буття. Портрет співачки, який обрамляють крила, говорить про те, що людина може вистояти й на дуже тонкому крилі, якщо його дух буде наповненим.

Нагадавши, фліртуючу Кароль застукали з одруженим красенем, пристрасті на" Танцях " розпалюються.

Як повідомляла Politeka, експерименти Тіни Кароль із зовнішністю розлютили українців: "у людей нічого їсти, а вони...".

Також Politeka писала, що опухла Кароль здивувала зовнішнім виглядом на"Танцях з зірками".