Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва захопила шанувальників, представивши в сукні з екстремальним декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"П'ятниця любить вас... і чекає швидкої зустрічі", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Астаф'єва позує в облягаючій сукні з екстремальним декольте, яке ефектно підкреслює значні обсяги знаменитості.

«Якось космос»,» шикарна», «ммм, яка ти», «чудова», «мило, дуже мило», «красуня», «Даша-ви прекрасні», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що 35-річна українська модель і співачка Даша Астаф'єва блиснула розкішною фігуркою у вечірній сукні

Астаф'єва, відома своїми відвертими фотосесіями, залізла на стіл і прийняла спокусливу позу. На ній було надіто довге чорне плаття і чорні босоніжки. Образ красуня доповнила білими сережками і червоною помадою. Попри те, що всі частини тіла красуні були прикриті, виглядала вона неймовірно спокусливо.

За півгодини її фото зібрало більше тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу захоплених відгуків.

Нагадаємо, що Астаф'єва в "Леопарді" роздражнила декольте і напросилася на компліменти: "ти взагалі старієш?".

А ще Politeka писала, що пишногруда Астаф'єва викликала захват, блиснувши формами в ризикованій сукні: "Боже. Ну нарешті...".

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Астаф'єва в небезпечній позі дала спеку прямо на столі.