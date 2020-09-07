35-летняя украинская модель и певица Даша Астафьева сверкнула роскошной фигуркой в вечернем платье

Как передает Politeka.net, свежее фото звезда опубликовала у себя в Инстаграм. Астафьева, известная своими откровенными фотосессиями, залезла на стол и приняла соблазнительную позу. На ней было надето длинное черное платье и черные босоножки. Образ красотка дополнила белыми сережками и красной помадой. Несмотря на то, что все части тела красотки были прикрыты, выглядела она невероятно соблазнительно.

За полчаса ее фото собрало более тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу восторженных отзывов.

«Королева», «Красивая», «Очень красивый стол, не такой красивый как вы, но всё же)», «Огонь», «Вы прекрасна», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева предстала в пикантном образе» а-ля 20-е годы ХХ века». Модель позировала в тесном топе телесного цвета с черной каймой, который выгодно подчеркнул ее аппетитный бюст, и полупрозрачной пышной юбке.

Кроме этого, недавно певица опубликовала фото, на котором позировала на пляже в красном купальнике. Одна из самых красивых женщин Украины сверкнула идеальной фигуркой, зачаровав всех мужчин.

"Красная королева. Как водичка?", "Шикарная фигура", "Хороша наша Даша! Прям Шэрон Стоун в молодости", - отметили поклонники.

Напомним, что Астафьева в "леопарде" раздразнила декольте и напросилась на комплименты: "Ты вообще стареешь?".

А еще Politeka писала, что пышногрудая Астафьева вызвала восторг, сверкнув формами в рискованном платье: "Боже. Ну наконец-то...".

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Астафьева в опасной позе дала жару прямо на столе.