Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева восхитила поклонников, представ в платье с экстремальным декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Пятница любит вас... и ждёт скорой встречи», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Астафьева позирует в облегающем платье с экстремальным декольте, которое эффектно подчеркивает внушительные объемы знаменитости.

«Как-то космос», «Шикарная», «ммм, какая ты», «дивная», «мило, очень мило», «красавица», «Даша - Вы прекрасны», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что 35-летняя украинская модель и певица Даша Астафьева сверкнула роскошной фигуркой в вечернем платье

Астафьева, известная своими откровенными фотосессиями, залезла на стол и приняла соблазнительную позу. На ней было надето длинное черное платье и черные босоножки. Образ красотка дополнила белыми сережками и красной помадой. Несмотря на то, что все части тела красотки были прикрыты, выглядела она невероятно соблазнительно.

За полчаса ее фото собрало более тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу восторженных отзывов.

Напомним, что Астафьева в "леопарде" раздразнила декольте и напросилась на комплименты: "Ты вообще стареешь?".

А еще Politeka писала, что пышногрудая Астафьева вызвала восторг, сверкнув формами в рискованном платье: "Боже. Ну наконец-то...".

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Астафьева в опасной позе дала жару прямо на столе.