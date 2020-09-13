Дочка популярної української співачки Олі Полякової Маша здалася перед шанувальниками під час прийому ванни, викликавши обурення зіркової матері

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Як вам таке естетичне відео?» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах дочка Полякової позує у ванній з мокрою головою, ефектно вигинаючись на камеру. Це стало причиною того, що сама Оля публічно «відчитала» дочку.

"Маша! Іди спати! Завтра в школу!",- сказала вона.

У відповідь на це Оля написала, що «ще рано».

Уточнимо, що шанувальники Маші бурхливо відреагували на опубліковані кадри, буквально "закидавши" її компліментами.

До цього ми розповідали, що неповнолітня дочка Олі Полякової Маша показала нове літнє фото.

Треба сказати, що Марія, попри свої юні роки, позиціонує себе, як вже дорослу і самостійну дівчину. Нещодавно Марія хвалилася в мережі своїм бойфрендом, а також демонструвала свої форми в купальнику.

На останньому знімку, який з'явився у неї в Instagram, дівчина попозувала сидячи в автомобілі, Маша зробила селфі, показавши своє задумливе обличчя крупним планом.

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