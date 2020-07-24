Оля Полякова покорила своим образом на фото вместе с младшей дочерью Алисой

Оля Полякова решила использовать карантин с пользой для семьи и уделять больше внимания своим детям. Так, дива украинской сцены отправилась вместе с младшей дочерью Алисой в Киевский зоопарк и восхитила поклонников своим образом в Instagram, пишет Politeka.net

Королева украинской сцены отправилась с дочерью Алисой в киевский зоопарк. Поклонники отреагировали на такую заботу о детях положительно, но разделились на два лагеря: кто-то радовался за Алису и интересный день, который она проведет вместе с мамой, а кто-то – отвешивал комплименты образу певицы-мамы.

На самом деле, посмотреть есть на что – для выхода «в люди» Оля Полякова выбрала лаконичный и стильный образ – белая футболка оверсайз, заправленная в короткие темные шорты с высокой талией. На ноги вместо босоножек и каблуков, певица решила надеть белые кроссовки на массивной подошве. Волосы королева оставила распущенными, а дополнил образ солнцезащитные очки.

Но даже такой сдержанный образ вызвал шквал комплиментов от преданных поклонников певицы. Все они отмечали красивую улыбку певицы, а также ноги, которые, признаемся честно, трудно не заметить.

"Режим мама", – прокомментировала Полякова.

Поклонники отметили, что ноги певицы по росту практически равны Алисе.

«Офигеть У неё ноги, до плеча дочки» - написали фоловеры.

«Как старшая сестра, Ольга, вы прекрасны» - отметили в соцсетях.

«Всем ногам ноги!» - прокомментировали поклонники.

Практически все поклонники отмечали, что Алиса, младшая дочь певицы, все больше становится похожей на маму, хотя раньше считали, что малышка больше походит на папу. Кроме того, поклонники заметили, что ноги у дочки певицы тоже будут длинными – это видно и на фото.

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