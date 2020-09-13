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Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша показалась перед поклонниками во время приема ванной, вызвав негодование звездной матери

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Как вам такое эстетическое видео?» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах дочь Поляковой позирует в ванной с мокрой головой, эффектно изгибаясь на камеру. Это стало причиной того, что сама Оля публично «отчитала» дочь.

«Маша! Иди спать! Завтра в школу!», - сказала она.

В ответ на это Оля написала, что «еще рано».

Уточним, что поклонники Маши бурно отреагировали на опубликованные кадры, буквально "забросав" ее комплиментами.

До этого мы рассказывали, что несовершеннолетняя дочь Оли Поляковой Маша показала новое летнее фото.

Надо сказать, что Мария, несмотря на свои юные годы, позиционирует себя, как уже взрослую и самостоятельную девушку. Недавно Мария хвасталась в сети своим бойфрендом, а также демонстрировала свои формы в купальнике.

На последнем снимке, который появился у нее в Инстаграм, девушка попозировала сидя в автомобиле, Маша сделала селфи, показав свое задумчивое лицо крупным планом.

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