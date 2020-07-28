Популярная украинская певица Оля Полякова впечатлила фигурой в купальнике

Как передает Politeka.net, свежее фото звезда опубликовала у себя в Инстаграм. Красотка стояла у себя во дворе на зеленой травке. Из одежды на ней был лишь миниатюрный купальник, который подчеркнул самые сладкие места певицы. Она встала на носочки, чтобы фигура казалась еще стройнее.

Полякова засветила стройные ножки, плоский животик, на котором виден пресс, а также пышную грудь. Особое внимание поклонников привлекли неописуемой длины ножки артистки.

«На даче! Пошла готовить кабачковую икру!))», - игриво подписала пост артистка.

За час ее фото собрало более 40 тысяч лайков. Оценила фото и Леся Никитюк. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Похожа на куклу Барби», «Это сколько надо в спортзал ходить, чтоб так выглядеть. Красотка», «Бачу кабачки вродили!», «С таким-то поваром у мужа наверное все время голод)))», «Следите, чтобы «икра» не подгорела», «Крутая», «Богиня», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что после смягчения карантина Полякова стала намного реже публиковать фото в Инстаграме, хотя во время карантина она была одной из самых активных звезд в сети. Певица ежедневно проводила несколько прямых эфиров с приглашенными звездами.

Напомним, что Полякова без капли стыда задрала мини-юбку и показала, чем сводит с ума мужчин: «Тигрица винницкая».

Как сообщала Politeka, Полякова и Кароль померились "мячиками" в декольте, горячие кадры: "Тут и дураку понятно...".

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