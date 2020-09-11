Дочь украинской исполнительницы Оли Поляковой Мария похвасталась красотой в ходе новой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я и кустик», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Полякова-младшая позирует в белоснежном платье, которое эффектно подчеркивает ее красоту. На одном из снимков она «облокотилась» об дерево, а на других она застыла в роскошных позах.

«Боже, какая красота», «это просто бомбезный вид, крутая», «волосы шик 😍❤️😘девочка красотка», «Маша, ты крутая», «сочетания Маши и травы это нечто», «супер - копия мамулик», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что несовершеннолетняя дочь Оли Поляковой Маша показала новое летнее фото.

Надо сказать, что Мария, несмотря на свои юные годы, позиционирует себя, как уже взрослую и самостоятельную девушку. Недавно Мария хвасталась в сети своим бойфрендом, а также демонстрировала свои формы в купальнике.

На последнем снимке, который появился у нее в Инстаграм, девушка попозировала сидя в автомобиле, Маша сделала селфи, показав свое задумчивое лицо крупным планом.

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