Дочь украинской исполнительницы Оли Поляковой Мария похвасталась красотой в ходе новой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я и кустик», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Полякова-младшая позирует в белоснежном платье, которое эффектно подчеркивает ее красоту. На одном из снимков она «облокотилась» об дерево, а на других она застыла в роскошных позах.

«Боже, какая красота», «это просто бомбезный вид, крутая», «волосы шик 😍❤️😘девочка красотка», «Маша, ты крутая», «сочетания Маши и травы это нечто», «супер - копия мамулик», - пишут ее поклонники.

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До этого мы рассказывали, что несовершеннолетняя дочь Оли Поляковой Маша показала новое летнее фото.

Надо сказать, что Мария, несмотря на свои юные годы, позиционирует себя, как уже взрослую и самостоятельную девушку. Недавно Мария хвасталась в сети своим бойфрендом, а также демонстрировала свои формы в купальнике. 

На последнем снимке, который появился у нее в Инстаграм, девушка попозировала сидя в автомобиле, Маша сделала селфи, показав свое задумчивое лицо крупным планом.

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