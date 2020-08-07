Популярная украинская исполнительница Оля Полякова решила «вогнать в краску» поклонников, показавши роскошные прелести

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Ах, какие большие глазки», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Полякова позирует, используя красивый фильтр. Из-за этого кажется, что ее глаза увеличились вдвое. А после сказанных слов, певица наводит камеру на роскошные прелести в наряде с декольте.

Сама Полякова при этом томно смотрит на камеру. Однако, несмотря на красоту кумира, поклонники звезды не смогли что-либо сказать. Кадрами она поделилась у себя в Сторис, а не на основной странице.

До этого мы рассказывали, что бесстыжая Оля Полякова в крохотном купальнике показала, как выглядит после похудения.

Так, певица хвастается, что за время марафона потеряла четыре килограмма веса. А у других участников может быть и до минус шестнадцати.

Обратим внимание, что на фотографии Полякова позирует в тесном купальнике перед зеркалом, демонстрируя идеальное тело в пикантном наряде.

Напомним, что Полякова без капли стыда задрала мини-юбку и показала, чем сводит с ума мужчин: «Тигрица винницкая».

Как сообщала Politeka, Полякова и Кароль померились "мячиками" в декольте, горячие кадры: "Тут и дураку понятно...".

Также Politeka писала, что беда случилась с Олей Поляковой прямо на сцене, срочно прибыли медики: все подробности.