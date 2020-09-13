Українська модель Поліна Логунова, яка є дружиною актора Дмитра Ступки, підкорила шанувальників ідеальною фігурою, показавшись у вбранні без штанів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Хочу зауважити, що всі марафони ...не проти людей вживають тваринний білок, тому, що це вибір кожного, усвідомлений і дорослий, але є міф, що якщо ти спортсмен - без м'яса ніяк, це я розвію нижче», - йдеться в повідомленні.

Далі Логунова розповідає свою думку про те, чому вегетаріанці все-таки можуть займатися спортом, а також Які продукти їм потрібні для набору м'язової маси.

Пост красуня супроводжувала знімком, де вона позує в наряді без штанів, ефектно демонструючи апетитні вигини. Доповнювали образ знаменитості красиві сережки, макіяж і зачіска.

Шанувальники Логунової активно лайкали знімок, але коментувати його не поспішали.

Як повідомлялося раніше, модель й інстадіва Поліна Логунова, дружина українського актора Дмитра Ступки, постала трохи в незвичайному образі.

Красуня часто хвалиться своїм струнким тілом в Instagram. Зірка отримує масу компліментів, завдяки своїм образам.

Нагадаємо, що ефектна дружина Ступки вбралася в прозоре боді й залізла на кухонний стіл: "божественне тіло".

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