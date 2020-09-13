Українська модель Поліна Логунова, яка є дружиною актора Дмитра Ступки, підкорила шанувальників ідеальною фігурою, показавшись у вбранні без штанів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Хочу зауважити, що всі марафони ...не проти людей вживають тваринний білок, тому, що це вибір кожного, усвідомлений і дорослий, але є міф, що якщо ти спортсмен - без м'яса ніяк, це я розвію нижче», - йдеться в повідомленні.
Далі Логунова розповідає свою думку про те, чому вегетаріанці все-таки можуть займатися спортом, а також Які продукти їм потрібні для набору м'язової маси.
Пост красуня супроводжувала знімком, де вона позує в наряді без штанів, ефектно демонструючи апетитні вигини. Доповнювали образ знаменитості красиві сережки, макіяж і зачіска.
Зігнута Пугачова у всьому чорному вразила постарілим видом під руку з Галкіним: "Що ж буде після?"
Ефектна блондинка з "Кварталу 95" зняла купальник заради спекотної зйомки: "На німфу схожа"
Втомлена Волочкова в рожевих штанях "дала жару" під час репетиції: "Ну хоч одяглася"
"Кінець убив": MARUV в прозорій білизні, сітці і відвертих позах приголомшила новим відео
Шанувальники Логунової активно лайкали знімок, але коментувати його не поспішали.
Як повідомлялося раніше, модель й інстадіва Поліна Логунова, дружина українського актора Дмитра Ступки, постала трохи в незвичайному образі.
Красуня часто хвалиться своїм струнким тілом в Instagram. Зірка отримує масу компліментів, завдяки своїм образам.
Нагадаємо, що ефектна дружина Ступки вбралася в прозоре боді й залізла на кухонний стіл: "божественне тіло".
Також Politeka писала, що гаряча Поліна Логунова зізналася, як отримала апетитні форми: "якщо схудну до 50 кг, то...".
А ще Politeka повідомляла, що Поліна Логунова пікантно оголилася і розбурхала зухвалою позою: ні краплі скромності.