Звезда превзошла сама себя

Популярная украинская модель Полина Логунова, которая является женой актера Дмитрия Ступки, похвасталась формами во время отдыха с подругой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Когда отдыхаешь с подругой, всегда зачетные фоточки», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Логунова позирует во время отдыха на пляже в микроскопическом купальнике, демонстрируя непревзойденную фигуру. Как можно заметить, модель в момент, когда ее фотографировали, разговаривает по телефону.

Ее поклонники могли любоваться красотой кумира лишь молча, ведь фотографией звезда поделилась у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, модель и инстадива Полина Логунова, жена украинского актера Дмитрия Ступки, предстала немного в необычном образе.

Красотка часто хвастается своим стройным телом в Инстаграм. Звезда получает массу комплиментов, благодаря своим образам.

Полина Логунова предстала в черном кружевном лифчике, который засветила, когда скинула с плеч длинный пиджак. Также на модели были длинные брюки-клеш, сидящие на стройной талии.

В руках звезда держала бутылку с шампанским и улыбалась.

В посте звезда рассуждает о гражданах постсоветского союза, которые, по мнению Полины, больше других осуждают людей, а также не очень корректно себя ведут.

Напомним, что эффектная жена Ступки нарядилась в прозрачное боди и залезла на кухонный стол: "Божественное тело".

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