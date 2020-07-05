Популярная украинская модель Полина Логунова, которая является женой актера Дмитрия Ступки, похвасталась формами во время отдыха с подругой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Когда отдыхаешь с подругой, всегда зачетные фоточки», — коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Логунова позирует во время отдыха на пляже в микроскопическом купальнике, демонстрируя непревзойденную фигуру. Как можно заметить, модель в момент, когда ее фотографировали, разговаривает по телефону.
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Ее поклонники могли любоваться красотой кумира лишь молча, ведь фотографией звезда поделилась у себя в Сторис.
Как сообщалось ранее, модель и инстадива Полина Логунова, жена украинского актера Дмитрия Ступки, предстала немного в необычном образе.
Красотка часто хвастается своим стройным телом в Инстаграм. Звезда получает массу комплиментов, благодаря своим образам.
Полина Логунова предстала в черном кружевном лифчике, который засветила, когда скинула с плеч длинный пиджак. Также на модели были длинные брюки-клеш, сидящие на стройной талии.
В руках звезда держала бутылку с шампанским и улыбалась.
В посте звезда рассуждает о гражданах постсоветского союза, которые, по мнению Полины, больше других осуждают людей, а также не очень корректно себя ведут.
Напомним, что эффектная жена Ступки нарядилась в прозрачное боди и залезла на кухонный стол: "Божественное тело".
Также Politeka писала, что горячая Полина Логунова призналась, как заполучила аппетитные формы: "Если похудею до 50 кг, то...".
А еще Politeka сообщала, что Полина Логунова пикантно оголилась и взбудоражила дерзкой позой: ни капли скромности.